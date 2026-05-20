فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 20-5-2026، سجّل 54.440 ألف جنيه مقارنة بـ 55.600 ألف جنيه مستهل تعاملات الأسبوع الجاري بفارق 1140 جنيهًا

ويواجه سعر الذهب حاليًا ضغوطًا مباشرة من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار.

هبط سعر الذهب عالميًا دون الـ 4500 دولار مسجلا الآن 4488 دولارًا للأوقية

ولم تشهد أسعار الذهب في مصر بنفسي مستوى الهبوط في السعر العالمي، وهذا يعكس حالة من الترقب والارتباك في السوق المحلي.

سعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4488 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5833 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6805 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7777 جنيها للشراء ليسجل بعد إضافة الدمغة المصنعية نحو 7857 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 54.440 جنيه