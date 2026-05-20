«شبانة»: هدية سيراميكا كليوباترا للزمالك تطرح علامات استفهام كبيرة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن قرار نادي سيراميكا كليوباترا بإهداء التذكار الخاص بالمباراة لنادي الزمالك قبل المواجهة المرتقبة أثار حالة من الجدل، خاصة في ظل حساسية اللقاء الذي قد يحدد بطل الدوري المصري.

وقال “شبانة”، خلال تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” المذاع على قناة CBC: "سيراميكا قرر أن يُهدي التذكار للزمالك، لكن ما حدث يثير علامات استفهام".

وأضاف: "يبدو أن سيراميكا استجاب لطلب من ممدوح عباس، وسبق أن فعل نادي زد أمورًا مشابهة، لكننا نتحدث هنا عن مباراة حاسمة سيتحدد على نتيجتها بطل الدوري، ولذلك تفاجأت بما حدث".

وتابع “شبانة”: "الزمالك خرج وقال إنه لم تصله أي خطابات رسمية بشأن الأمر، لكن في النهاية أنت تتعامل مع هدية، والطريقة التي تم التعامل بها غريبة".

وأشار إلى أن هناك بيانًا رسميًا منشورًا عبر صفحات الزمالك، وكأن حقًا مسلوبًا من النادي، مؤكدًا أن سيراميكا قام بإرسال مخاطبات إلى الشركات والرابطة.