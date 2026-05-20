أعلى سعر لصرف الدولار الآن بالبنوك

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء هدوءًا نسبيًا في البنوك العاملة في مصر ، عقب تراجعه أمس الثلاثاء.

وقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار 53.29 جنيه للشراء و 53.39 جنيه للبيع

وأقل سعر للدولار 52.97 جنيه للشراء و53.07جنيه للبيع، في بنك الإمارات دبي.

وسجّل سعر الدولار في بنك نكست 53.27 جنيه للشراء و 53.37 جنيه للبيع

وفي بنك الشركة المصرفية سجل الدولار 53.09 جنيه للشراء و 53.19 جنيه للبيع

ووصل سعر البنك الأهلي الكويتي 53.08 جنيه للشراء و 53.13 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل 53.08 جنيه للشراء و 53.18 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في ميد بنك 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

وفي بنك HSBC وصل إلى 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 53.07 جنيه للشراء – 53.17 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي A53.0 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

وفي بنك مصر سجل 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

بلغ سعر البنك المصري الخليجي 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

ووصل في بنك التنمية الصناعية 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

وفي بنك قناة السويس سجل 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

ووصل الدولار الي53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع العربي الأفريقي الدولي (AAIB):

وفي بنك أبوظبي الأول (FABMISR) وصل الدولار في 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك بيت التمويل الكويتي 53.06 جنيه للشراء و 53.16 جنيه للبيع

سعر الدولار البنك التجاري الدولي (CIB) 53.05 جنيه للشراء و 53.15 جنيه للبيع

سعر الدولار البنك العقاري المصري العربي 53.05 جنيه للشراء و 53.15 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك كريدي أجريكول 53.05 جنيه للشراء و 53.15 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك أبوظبي التجاري 53.05 جنيه للشراء و 53.15 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك البركة 53.05 جنيه للشراء – 53.15 جنيه للبيع