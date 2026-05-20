ثروت سويلم: عدم مشاركة الزمالك في إفريقيا الموسم المقبل أمر غير منطقي

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الزمالك سيشارك أفريقيا في الموسم المقبل دون أي أزمات.

وقال سويلم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: ليس من المنطقي أن الزمالك يصل لنهائي أفريقيا والمباراة الحاسمة في الدوري ثم لا يشارك أفريقيا في الموسم التالي.

وأضاف: هاني أبو ريدة تدخل بالفعل لحل أزمات الزمالك حتى لو لم يطلب منه مسئولو الزمالك هذا.

وتابع: درع الدوري سيكون في الجزيرة في مقر الرابطة الأساسي.. والدرع لن يذهب إلى برج العرب لأنه غير منطقي أن يُنقل بالطائرة.. وأيضًا الأهلي بعيد عن الدوري.