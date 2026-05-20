نيويورك تايمز: رهان «أمريكي - إسرائيلي» على إسقاط النظام الإيراني بواسطة أحمدي نجاد.. ومفاجأة في اللحظة الأخيرة

استهدفت إسرائيل والولايات المتحدة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد للإطاحة بالقيادة الإيرانية عقب الحرب.



وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلاً عن مصادر أمريكية أشارت إلى أن إسرائيل وضعت خطة طموحة، بل إن أحمدي نجاد قدم المشورة في هذا الشأن، إلا أن هذه الخطوة سرعان ما فشلت.

وفي اليوم الأول للحرب، هاجمت إسرائيل منزل أحمدي نجاد، حيث أصيب هو الآخر، بهدف تحريره من الإقامة الجبرية.

وبحسب التقرير، بعد ذلك الهجوم، تراجع أحمدي نجاد عن نيته الإطاحة بالنظام.

يذكر أن إيران تعرضت لضربة أمريكية إسرائيلية مشتركة نهاية فبراير الماضي، تسببت في اغتيال المرشد علي خامنئي، إلى جانب عشرات القادة العسكريين.

وتسبّبت الحرب في إيران، إلى أزمة اقتصادية عالمية جراء غلق طهران لمضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 30% من تجارة النفط عالميًا.