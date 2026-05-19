ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

أكدت الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنها طالبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باستثناء المواقع التعليمية والحكومية وتطبيق إنستا باي من الاستهلاك ضمن باقات الإنترنت.

وقالت “عبد الناصر”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن المواقع التعليمية والحكومية، إلى جانب تطبيق «إنستا باي»، يتم تشغيلها حاليًا مجانًا دون احتسابها من باقات الإنترنت الخاصة بالمستخدمين.

كما طالبت بإلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% المفروضة على خدمات الإنترنت ومكالمات المحمول، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جودة الخدمة والعمل

وأشارت إلى أن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعد بتحسين جودة الخدمة والعمل على إنشاء أبراج جديدة لتقوية شبكات المحمول في عدد من المناطق المختلفة، مؤكدة أن مشكلة ضعف الشبكات سيتم حلها بالكامل بحلول نهاية عام 2026.

