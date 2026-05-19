جمال شعبان : التوت غذاء ذهبى للقلب ومضاد قوي للأكسدة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المواطنين عليهم تناول الفاكهة لتقوية المناعة، موضحًا أن هناك أنواعًا من الفاكهة لا تتسبب في ارتفاع معدلات السكر في الدم.

وأضاف، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الفاكهة مثل الجوافة والفراولة من الأغذية المفيدة للجسم، مؤكدًا أن مصر تمتلك فواكه عالية الجودة ومميزة.

ولفت إلى أن تناول التوت من الأمور المفيدة لصحة القلب، نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، مشيرًا إلى أنه ينصح بتناوله طازجًا فور قطفه من الشجرة، معلقًا :" التوت غذاء ذهبى للقلب ومضاد قوي للأكسدة".

وأشار إلى أن كل مواطن يمكنه تناول الأطعمة التي يرغب فيها باعتدال، موضحًا أنه شخصيًا لا يتناول العدس رغم كونه من الأطعمة المفيدة جدًا للصحة.