ارتفاع ضغط الدم يهدد القلب والمخ والكلى.. تحذير عاجل من جمال شعبان

حذر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ، من خطورة مرض الضغط المرتفع، مؤكدًا أن مصر تضم نحو 30 مليون شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فيما يتوفى قرابة 300 شخص يوميًا بسبب مضاعفاته.

وأوضح جمال شعبان ، أن المعدل الطبيعي لضغط الدم يجب ألا يتجاوز 130/80، بينما يُعد 120/70 هو المعدل المثالي، مشيرًا إلى أن ارتفاع ضغط الدم يُعرف بـ"القاتل الصامت" لأنه قد يهاجم الجسم دون أعراض واضحة أو مقدمات.

وأضاف أن ضغط الدم يمثل أحد أضلاع “مثلث الرعب الصحي” إلى جانب السكر والكوليسترول، لافتًا إلى أنه مرض مزمن وخطير لا يقل في تأثيره عن الأوبئة، لكنه يقتل ببطء عبر مضاعفات تصيب القلب والمخ والكلى.

ونصح جمال شعبان بضرورة متابعة قياس الضغط بشكل دوري وعدم إهماله، لأن عدم السيطرة عليه قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب أو الفشل الكلوي أو الجلطات الدماغية.

كما قدم عددًا من النصائح للمساعدة في خفض ضغط الدم دون أدوية، أبرزها ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يوميًا على الأقل، واتباع نظام غذائي صحي مع تقليل الملح والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة والمعلبات الغنية بالصوديوم.

وأكد أهمية فقدان الوزن، موضحًا أن خفض الوزن بنسبة 5% يساعد في تحسين ضغط الدم، بينما قد يساهم فقدان 10% من الوزن في تقليل مشكلات اضطراب ضربات القلب.

وشدد أيضًا على ضرورة الإقلاع عن التدخين وتجنب الجلوس بجوار المدخنين، إلى جانب الابتعاد عن الكحوليات وتقليل استخدام المسكنات مثل البروفين والفولتارين، لما لها من تأثيرات سلبية على ضغط الدم وصحة القلب.