الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

بالعدد .. كم فنجان قهوة يمكن تناوله دون ضرر

القهوة
القهوة
ريهام قدري

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أنباء سارة لمحبي القهوة، مؤكدا أن تناول القهوة بدون سكر بحد أقصى 3 فناجين يوميا قد يحمل العديد من الفوائد الصحية المثبتة علميا، بينما نصح مرضى الضغط المرتفع بالاكتفاء بفنجان واحد فقط يوميا.

وأوضح جمال شعبان أن القهوة تحتوي على عدد من مضادات الأكسدة المهمة مثل Melanoidins وNicotinic acid المعروف بفيتامين B3 وCafestol، وهي عناصر تساهم في دعم صحة الجسم وتعزيز وظائفه الحيوية.

وأشار إلى أن القهوة قد تساعد في تحسين الطاقة لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أو الشعور بالخمول وتراجع النشاط، كما تلعب دورا في دعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة ومقاومة الميكروبات.

وأضاف أن الدراسات تشير إلى أن القهوة قد تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل مرض السكر من النوع الثاني الناتج عن مقاومة الإنسولين، بالإضافة إلى دورها المحتمل في تقليل فرص الإصابة بأمراض الكبد وسرطان الكبد والكبد الدهني.

وأكد أيضا أن القهوة قد يكون لها تأثير إيجابي على صحة المخ، إذ تساعد في تنشيط الذاكرة وتقليل مخاطر الإصابة بمرض باركنسون والزهايمر والاكتئاب، إلى جانب دورها في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل اضطرابات كهرباء القلب.

واختتم جمال شعبان حديثه برسالة دعا فيها إلى الاعتدال في تناول الطعام والشراب قائلا: “كلوا واشربوا ولا تسرفوا”.

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

مي الغيطي تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

