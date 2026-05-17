احتجزه بلا طعام.. تضامن الإسكندرية تنقذ طفلا من تعذيب والده المدمن

أحمد بسيوني

تدخلت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لإنقاذ طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بعد ورود بلاغ يفيد بتعرضه لظروف معيشية قاسية داخل إحدى الشقق بمنطقة الحضرة الجديدة، في ظل غياب الرعاية الأسرية وسوء حالته الصحية.

وعلى الفور، كلفت الدكتورة هالة عبد الرازق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فريق التدخل الميداني بسرعة فحص البلاغ والانتقال إلى محل إقامة الطفل بشارع الوزير المتفرع من شارع العمدة، لإجراء المعاينة اللازمة والتواصل مع المحيطين بالحالة.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل كان يعيش في أوضاع غير آدمية، بعدما تركته والدته، بينما يعاني والده من الإدمان، حيث قام باحتجازه لفترات طويلة داخل غرفة، مع حرمانه من الطعام والرعاية الصحية، ما تسبب في تدهور حالته الجسدية وظهور إصابات وتقرحات استدعت تلقيه العلاج الطبي.

ونجحت فرق التدخل في التوصل إلى جدة الطفل، التي حضرت برفقة شقيقته، وأكدت أنها نقلته في وقت سابق إلى مستشفى الشاطبي لتلقي العلاج اللازم، حتى تحسنت حالته الصحية، لكنها أوضحت عدم قدرتها على تحمل مسؤولية رعايته بشكل كامل بسبب ظروفها الصحية والمادية.

 

وبالتنسيق مع إدارة الأسرة والطفولة، اتخذت مديرية التضامن الاجتماعي الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة للطفل، حيث تم تجهيز مكان مناسب له داخل دار “التيسير” للرعاية الاجتماعية، تمهيدًا لإيداعه بها وتقديم الدعم النفسي والصحي والاجتماعي اللازم.

ومن المقرر استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإيداع الطفل داخل دار الرعاية، مع استمرار متابعة حالته لضمان توفير الحماية الكاملة له، في إطار جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لدعم الأطفال الأكثر احتياجًا وتوفير الرعاية الإنسانية اللازمة لهم.

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

