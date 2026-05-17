قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رؤساء أحزاب لـ أ ش أ: مشروع الدلتا الجديدة يعكس رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي
قطع الأسلاك | سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في مصر الجديدة
السيطرة على حريق نشب في مصنع ورق بالعاشر من رمضان
الرئيس السيسي: إعادة توزيع المحاصيل وفق طبيعة الأراضي لتعظيم الإنتاج الزراعي
«الإنتاج الحربي» توقع بروتوكول تعاون لتصنيع أجهزة الهايبر باريك محليًا | صور
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية: الحكومة والقطاع الخاص شريكان أساسيان في تحقيق الأمن الغذائي
«شارع الفن» بالقاهرة الخديوية.. مشروع ثقافي لإحياء القوة الناعمة المصرية عبر الفن المفتوح في قلب العاصمة
"المالية": 15.8 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و104 مليارات للكهرباء بالموازنة الجديدة
متى موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,763 شهيدا
وزير التموين: الدولة نجحت في تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق
جنرال اسرائيلي يفجر مفاجأة: الجيش لا يجيد القتال وفشل 7 أكتوبر لم يكن صدفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية: الحكومة والقطاع الخاص شريكان أساسيان في تحقيق الأمن الغذائي

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
أ ش أ

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الحكومة والقطاع الخاص يمثلان شريكين أساسيين في تحقيق الأمن الغذائي وصالح المواطن، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والمنتجين والموردين لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة دائمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور حسين عيسى؛ لمتابعة موقف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء؛ رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ومحمود عبدالعظيم ممثل اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب ممثلي جهاز مستقبل مصر، وعدد من الجهات والوزارات المعنية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استهدف مناقشة آليات تأمين المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة، وضمان توافر السلع المختلفة بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الدكتور حسين عيسى أكد؛ خلال الاجتماع، أن الأزمات العالمية الماضية والتطورات والظروف الجيوسياسية المتلاحقة أثبتت أهمية امتلاك الدولة لاحتياطيات آمنة وكافية من السلع الأساسية، بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين وحماية الأسواق من أية اضطرابات أو نقص محتمل في السلع.

كما تناول الاجتماع أهمية التوسع في إقامة "أسواق اليوم الواحد" بالمحافظات المختلفة، والعمل على زيادة أعداد المنافذ الثابتة، بما يسهم في إتاحة السلع للمواطنين بصورة أكبر، وتحقيق المزيد من التوازن في الأسواق، فضلًا عن تخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد التشديد على استمرار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، مع التأكيد على أن الدولة تمتلك الآليات التي تمكنها من التدخل الفوري في حالة حدوث أي نقص في أية سلعة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين.

الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء الأمن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

الزمالك

هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة

ترشيحاتنا

وزير الصحة ونقيب المحامين

وزير الصحة يستقبل نقيب المحامين لبحث تعزيز الرعاية الصحية

الحج السياحي

لأول مرة.. تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حركة الحافلات السياحية لنقل الحجاج

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يطلق القافلة 197لدعم الفلسطينيين وتضم 3,961 طن مساعدات

بالصور

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد