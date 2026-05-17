ليلة حزينة.. تامر عبد الحميد يعلّق على خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

تحدث كابتن تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن خسارة الزمالك لنهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح، مؤكدًا أن ما حدث كان صعبًا على جماهير القلعة البيضاء، التي كانت تأمل في التتويج باللقب.



وقال "عبد الحميد"خلال برنامج صباحك مصري، إن الزمالك كان يطمح لتحقيق البطولة لتعويض أزمات الفريق المالية، مشيرًا إلى أن الفوز بالكونفدرالية كان سيساهم في حل جزء كبير من المشاكل، خاصة في ظل العوائد المالية المتوقعة، لكنه شدد على أن الأداء في المباراة لم يكن على المستوى المطلوب.



وأضاف أن جماهير الزمالك كانت الأكثر تأثرًا بالخسارة، خاصة أنها حضرت بكثافة كبيرة ودعمت الفريق حتى اللحظات الأخيرة، موضحًا أن الحزن الذي ظهر بعد اللقاء كان طبيعيًا بسبب حجم التوقعات قبل المباراة.



وانتقد عبد الحميد أداء الفريق خلال اللقاء، مؤكدًا أن الزمالك لم يقدم الأداء الهجومي المنتظر، رغم البداية الجيدة وإلغاء هدف مبكر بداعي التسلل، مشيرًا إلى أن التراجع الدفاعي استمر لفترات طويلة من المباراة.



واختتم حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية لا تقع على الجماهير، التي تظل الداعم الأساسي للنادي، بينما يتحمل اللاعبون والجهاز الفني الجانب الأكبر من المسؤولية عن النتيجة، مؤكدًا أن الخسارة كانت صادمة لكل محبي الزمالك.

