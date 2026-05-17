المالية: 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات في موازنة 2026 /2027

ذكرت وزارة المالية أنه تم تخصيص نحو 043ر48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات المصرية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027، بزيادة 543ر3 مليار جنيه عن المدرج بموازنة 2025 /2026، والبالغ نحو 5ر44 مليار جنيه، وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات.

وأضافت الوزارة - في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027 - أن تقديرات برنامج دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بلغت نحو 5ر3 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مشيرة إلى أن موازنة 2026 /2027 تستهدف الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للأسر المستهدفة، بما يؤدي إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.

وأوضحت أن تقديرات برنامج دعم إحلال المركبات بلغت نحو 400 مليون جنيه في مشروع الموازنة، لاستكمال تمويل المشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين.

وبلغت تقديرات برنامج دعم صندوق السياحة والآثار لمبادرة تحفيز الطيران في موازنة 2026 /2027، نحو 42ر4 مليار جنيه، وهي مبادرة أطلقتها وزارة السياحة وتقع ضمن خطة التنشيط السياحي بهدف دعم وتشجيع شركات الطيران لزيادة عدد الرحلات الجوية التي تصل إلى مصر ويتم تمويلها من خلال صندوق دعم السياحة والآثار.