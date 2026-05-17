3 نهائيات قارية.. أشهر هزائم الزمالك في البطولات الإفريقية

تلقى نادي الزمالك عدة صدمات قارية خلال السنوات الأخيرة بعدما خسر ثلاثة نهائيات إفريقية كان يأمل خلالها في التتويج باللقب لكنها انتهت بخسائر مؤلمة على المستويين الفني والمعنوي.

وخسر الزمالك في نهائيين أبطال إفريقيا 2016-2020 إضافة إلى خسارته لكأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

وبالرغم من خيبة الآمل التي لحقت بنادي الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية وخسارته للقب يظل الآمل وليد اللحظة في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي حيث يتربع الزمالك على قمة دوري نايل للموسم الحالي.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل فقط أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بلقب الدوري دون انتظار نتائج الفرق الأخرى.

نهائي أبطال إفريقيا2016

كانت البداية في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2016 أمام صن داونز الجنوب إفريقي حيث خسر الزمالك مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة قبل أن يحقق الفوز في لقاء الإياب بهدف دون رد على ملعب برج العرب بالإسكندرية إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لحسم اللقب لصالحه.

نهائي أبطال إفريقيا2020

وخاض الزمالك واحدة من أبرز مبارياته التاريخية في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 أمام الأهلي في المباراة التي أقيمت على أرضية ستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 في لقاء عُرف إعلاميًا بـ نهائي القرن ليضيع اللقب من الزمالك على أرضه ووسط جماهيره.

نهائي كأس الكونفدرالية 2026

وتكرر السيناريو مجددًا في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026 أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعدما فشل الفريق في تعويض خسارة مباراة الذهاب ليخسر اللقب القاري مرة أخرى على الأراضي المصرية.

وحقق اتحاد العاصمة فوزا مثيرا على حساب نادي الزمالك بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقان 1-1 بمجموع المبارتان ذهابا وإيابا.

وتظل هذه النهائيات الثلاث من أكثر المحطات المؤلمة في تاريخ الزمالك القاري خاصة أنها جاءت على أرض مصر وفي مناسبات كان الفريق قريبًا خلالها من حصد بطولات مهمة تعيد له أمجاده الإفريقية.