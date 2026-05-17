تفاصيل أزمة عبدالله السعيد وعواد .. وعبدالمجيد يحتوى الموقف

سقط نادي الزمالك في خسارة مؤلمة أمام اتحاد العاصمة على أرضه ووسط جمهوره في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ورغم نجاح الزمالك في التقدم مبكرا على اتحاد العاصمة وتعديل نتيجة مباراتي الذهاب والإياب لكن فضل التراجع واستقبال الهجمات من المنافس مما سبب خروج المباراة بالتعادل واللجوء لركلات الترجيح.

ونجح فريق اتحاد العاصمة في تسجيل ركلاته الترجيحيه فيما سدد محمد شحاته كرة خارج المرمى.

وشهدت المباراة عقب نهايتها حالة غضب من جانب عبدالله السعيد بسبب عدم تصدى محمد عواد لأي تسديدة من أصل 8

وحاول محمد عواد الرد على عبدالله السعيد وسط أجواء مشحونة بالغضب بين اللاعبين في أرض الملعب وتدخل حسام عبدالمجيد على الفور وابعد الحارس عن السعيد.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.