فرج عامر: الزمالك لن يدخل موسوعة جينيس بسبب معتمد جمال

علق رجل الأعمال فرج عامر على أداء نادي الزمالك في مباراته الأخيرة أمام اتحاد العاصمة وخسارة بطولة الكونفدرالية.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "للأسف الزمالك لن يدخل موسوعة جينيز بشبب معتمد جمال، وخوف اللاعبين وسوء أدائهم ، والله العظيم كنت اتمني من قلبي فوز الزمالك لان الكرة الصرية مستواها بينحدر الي اسفل ومش عارفين ناخدزايدبطولة افريقية هذا الموسم

تلقى الزمالك صدمة قاسية بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح في نهائي درامي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ليخسر الفريق الأبيض بطولة كانت الجماهير ترى أنها الأقرب لخزائن النادي هذا الموسم.

ورغم نجاح الزمالك في الفوز إيابًا بهدف دون رد معوضًا خسارة الذهاب بالنتيجة ذاتها في الجزائر فإن ركلات الترجيح ابتسمت للفريق الجزائري بنتيجة 8-7 لتتحول ليلة الحلم الأبيض إلى واحدة من أكثر الليالي صعوبة داخل القلعة البيضاء سواء على المستوى الفني أو الإداري أو الجماهيري.