قدّموا موسمًا استثنائيًا.. محمد إبراهيم يدعو الزمالك لغلق ملف الكونفدرالية والتركيز على الدوري

وجّه محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك السابق إشادة كبيرة بالمستوى الذي قدمه لاعبو نادي الزمالك خلال الموسم الحالي، رغم خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة.

وأوضح محمد إبراهيم، خلال تصريحاته لبرنامج «زملكاوي» على شاشة قناة نادي الزمالك مع الإعلامي محمد عبد الجليل، أن الفريق قدم موسمًا استثنائيًا بكل المقاييس رغم قلة الإمكانيات والظروف الصعبة التي واجهها اللاعبون على مدار الموسم.

وأشار إلى أن الإجهاد البدني الكبير كان من أبرز العوامل التي أثرت على أداء الفريق في المراحل الأخيرة من البطولة الإفريقية، مؤكدًا أن التوفيق غاب عن اللاعبين خلال ركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة.

وفي ختام تصريحاته، وجه لاعب الزمالك السابق رسالة إلى الجماهير، طالبهم خلالها بضرورة غلق صفحة خسارة اللقب الإفريقي، والاستمرار في دعم اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، من أجل استعادة الانتصارات ومواصلة المنافسة المحلية.