صدمة في القلعة البيضاء وتوجيه اللوم .. ماذا قال نجوم الكرة بعد خسارة الزمالك من اتحاد العاصمة فى نهائى الكونفدرالية ؟

شهد نادي الزمالك حالة من الغضب والحزن عقب خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي بعدما فشل الفريق الأبيض في الحفاظ على تفوقه ليضيع لقب كان قريبًا من جماهير القلعة البيضاء.

الخسارة لم تمر مرور الكرام إذ فجرت موجة واسعة من الانتقادات تجاه الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى جانب هجوم على بعض اللاعبين والإدارة وسط حالة من الجدل حول أسباب انهيار الفريق في أهم مباريات الموسم.

وجه عدد كبير من نجوم الزمالك السابقين انتقادات قوية للجهاز الفني مؤكدين أن الأخطاء التكتيكية والتعامل مع مجريات المباراة لعبت دورًا رئيسيًا في خسارة البطولة.

وأكد حمادة عبد اللطيف أن معتمد جمال أخطأ في اختيار التشكيل الأساسي مشيرًا إلى أن أحمد ربيع كان يجب أن يبدأ المباراة منذ الدقيقة الأولى من أجل منح الفريق قوة أكبر في وسط الملعب.

وأضاف أن لاعبي الزمالك دخلوا اللقاء وهم يفكرون في الاحتفال بالكأس أكثر من التفكير في كيفية حسم المباراة موضحًا أن بعض اللاعبين لم يكونوا مؤهلين نفسيًا لتحمل ضغوط المباريات النهائية.

حمادة عبد اللطيف: بعض اللاعبين لم يتحملوا ضغط النهائي

واصل حمادة عبد اللطيف انتقاداته مؤكدًا أن هناك لاعبين داخل الفريق لم يستطيعوا التعامل مع أجواء النهائي القاري وقال إن بعض العناصر لم تكن مصدقة نفسها بعد الوصول للمباراة النهائية وهو ما انعكس بشكل واضح على الأداء داخل أرض الملعب.

كما شدد على أن معتمد جمال يتحمل المسؤولية الفنية الكاملة للخسارة بسبب اختياراته الفنية وطريقة إدارة اللقاء.

محمد صلاح: الزمالك تراجع للدفاع بتعليمات فنية

من جانبه أكد محمد صلاح أن تراجع لاعبي الزمالك للدفاع لم يكن أمرًا عشوائيًا بل جاء نتيجة تعليمات مباشرة من الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وأضاف أن الأخطاء الفنية أصبحت تتكرر بصورة واضحة خلال المباريات الأخيرة معتبرًا أن الفريق افتقد للجرأة الهجومية والشخصية القوية أمام المنافس الجزائري.

وأشار محمد صلاح إلى أن اللاعبين ظهروا ببطء شديد خلال اللقاء بسبب التفكير في التتويج قبل انتهاء المباراة مؤكدًا أن الضغوط أثرت ذهنيًا وبدنيًا على الفريق.

رضا عبد العال: الخوف الزائد منح اتحاد العاصمة الأفضلية

بدوره حمل رضا عبد العال المدير الفني المسؤولية الكاملة عن ضياع اللقب موضحًا أن الزمالك تراجع بشكل مبالغ فيه عقب تسجيل الهدف وترك السيطرة للفريق الجزائري.

وأكد أن الخوف الزائد من الجهاز الفني منح اتحاد العاصمة فرصة العودة للمباراة كما انتقد تشكيل الفريق مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين كانوا يستحقون المشاركة أساسيًا.

طارق السيد يهاجم الإدارة واللاعبين

وفي تصريحات غاضبة أكد طارق السيد أن مجلس إدارة الزمالك وإدارة الكرة يتحملان مسؤولية كبيرة بسبب التفريط في عدد من اللاعبين المهمين خلال الموسم.

وقال إن النادي ارتكب خطأ كبيرًا ببيع لاعبين مؤثرين مثل دونجا وناصر ماهر رغم حاجة الفريق لعناصر الخبرة والقوة في وسط الملعب.

كما انتقد طريقة توظيف بعض اللاعبين مؤكدًا أن محمد شحاتة لعب خارج مركزه الطبيعي وهو ما أثر على مردوده داخل الملعب.

ولم يخفِ طارق السيد غضبه من الأداء القتالي لبعض اللاعبين مشددًا على أن الفريق افتقد الروح في مباراة تحتاج إلى شخصية قوية وحماس كبير داخل أرض الملعب.

حسام عبد المنعم: الزمالك فقد الاستحواذ والضغط

أما حسام عبد المنعم فأكد أن الزمالك ظهر بمستوى أقل من المتوقع رغم الدعم الجماهيري الهائل في ستاد القاهرة.

وأوضح أن الفريق فقد السيطرة والاستحواذ خلال فترات طويلة من المباراة كما تراجع الضغط على المنافس بصورة واضحة وهو ما منح اتحاد العاصمة الثقة والأفضلية.

وأشار إلى أن الضغوط الجماهيرية قد تؤثر أحيانًا على اللاعبين لكنها لا تبرر التراجع الكبير في الأداء خلال مباراة نهائية بهذا الحجم.

علاء عبد الغني يدافع عن معتمد جمال

وعلى عكس أغلب الآراء دافع علاء عبد الغني عن معتمد جمال معتبرًا أن المدرب مظلوم بسبب الظروف الصعبة التي تولى خلالها المسؤولية الفنية للفريق.

وأكد أن اللاعبين الشباب لم يتحملوا الضغط الجماهيري الكبير كما أشار إلى أن غياب بعض العناصر المؤثرة أثر على الحلول الفنية داخل الملعب.

وانتقد علاء عبد الغني مستوى أحمد فتوح خلال المباراة مؤكدًا أنه لم يظهر بالشكل المتوقع كما شدد على ضرورة دعم اللاعبين نفسيًا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

أحمد صالح: الزمالك افتقد الروح والانسجام

من جانبه قال أحمد صالح إن الضغوط الجماهيرية والإعلامية أثرت بشكل واضح على اللاعبين خاصة مع مطالبتهم بالمنافسة على الدوري والبطولة الإفريقية في الوقت نفسه.

وأضاف أن الزمالك افتقد للروح القتالية والرغبة في استعادة الكرة كما غاب الانسجام والتواصل بين اللاعبين طوال المباراة.

وأشار إلى أن بعض اللاعبين أظهروا حالة من الغضب بعد استبدالهم رغم أن الفريق بأكمله لم يقدم الأداء المطلوب في النهائي.

إشادة بأداء اتحاد العاصمة

وفي السياق الإعلامي أعرب الإعلامي محمد طارق أضا عن حزنه لخسارة الزمالك لكنه أشاد بالأداء القوي الذي قدمه اتحاد العاصمة.

وأكد أن الفريق الجزائري لعب بروح قتالية عالية وصنع فرصًا أكثر خطورة بينما لم يظهر الزمالك بالشخصية المطلوبة في مباراة نهائية قارية.

كما أشار إلى أن خسارة اللقب حرمت الزمالك من مكاسب مالية ضخمة كانت ستساعد النادي في تجاوز العديد من الأزمات خلال الفترة المقبلة.