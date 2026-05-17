خليكم في ضهره .. «الغندور» يُدعّم محمد شحاتة بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

دعّم الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك محمد شحاتة، بعد مروره بظروف قاسية جمعت بين الحزن الشخصي والضغط الرياضي عقب خسارة نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وقال خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الله يكون في عون محمد شحاتة اللي فقد والده وأضاع ضربة الجزاء.. أرجوكم كرة القدم مش أهم من إنسانيتنا خليكم في ظهر اللاعب وإن شاء الله يطلع من هذه المحنة".



وقد توّج اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة الكونفدرالية الإفريقية الفوز على نادي الزمالك بركلات الترجيح 8-7 في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح عدي الدباغ في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وشهدت الدقيقة الـ 15 هدفا ملغيا للزمالك بداعي التسلل على عدي الدباغ.

ونجح المهدي سليمان في إنقاذ الزمالك من هدف محقق أمام اتحاد العاصمة فى الدقيقة 18 من عمر مباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.