ديني

حكم من مات غنيًا ولم يحج؟.. الإفتاء تجيب

شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجبُ الحجُّ بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوزُ التأجيل؟” و"ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟".

وأجابت الإفتاء عن السؤال: يستحب للقادر على الحجّ ماليًّا وبدنيًّا المبادرةُ والتعجيلُ بأداء الفريضة، ويجوز له تأخيرُه إن غلب على ظنِّه السَّلامةُ والاستطاعةُ بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.

وتابعت: أما من كان مستطيعًا أداء الفريضة فماتَ قبل أدائها: فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصيَّةٍ وله ترِكَةٌ؛ فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ.

أو يكون قد مات من غير وصيَّةٍ وكان له ترِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ؛ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ.

كيفية طواف مريض سلس البول

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من ابتلاه الله تعالى بمرض "السَّلَسِ" وأراد أن يطوف فله أن يتوضأ ويطوف وطوافه صحيح ولا يلتفت إلى ما يخرج منه بعد ذلك، بشرط أن يضمن عدم تلويث الحرم وذلك بلبس الحفاظات ونحوها، كما يجوز له دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسعى مع مراعاة عدم تلويث تلك الأماكن المقدسة.

كيفية طواف مريض سلس البول 

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطهارة ليست شرطًا لشيء من أعمال العمرة والحج إلا الطواف.

وأضاف "وسام" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " امى مريضة سلس بول ونحن ذاهبون لأداء العمرة فماذا أفعل معها حتى لا ينقض الوضوء؟"، من كان مريضًا بسلس البول عليه أن يتطهر بعد التحفظ بما يمنع من نزول النجاسة عند الطواف ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك، كما هو الحكم في الصلاة.

كيف يطوف مريض سلس البول في العمرة

بينما قالت دار الإفتاء، إن من به "سلس البول" عليه أن يتوضأ لوقت كل فرض، ويجوز له أن يطوف ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل.

وأضافت دار الإفتاء، في ردها على سؤال "كيف يكون الطواف والصلاة لمن به سلس بول؟"، أن هذا المريض لا يعبأ بما يخرج منه أثناء الصلاة والطواف، فإذا خرج وقت الصلاة التي يؤديها فعليه أن يجدد الوضوء مرة ثانية، ما لم ينتقض وضوءه قبل ذلك بسبب آخر غير عذر سلس البول.

وأوضحت دار الإفتاء، أن مريض السلس هو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر فعليه ان يتوضأ ويصلى مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.

كيف يصلي مريض سلس البول

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "حكم الوضوء بالنسبة لمرضى سلس البول".

وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه في هذه الحالة المرضية يتوضأ المسلم مرة واحدة لوقت كل صلاة ويصلي.

وأضاف أنه أثناء الصلاة لو نزل شيء من النجاسة بدون قصد أو تحكم يكمل صلاته، وليس على المريض حرج.

وتابع: هناك رأى آخر للإمام مالك، وهو أن يصلي المريض بوضوئه حتى ينقض وضوؤه بناقض آخر غير هذا العذر، وصلاته مقبولة وصحيحة.

