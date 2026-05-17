انطلاق بعثة الأطباء البيطريين المصريين للإشراف على مشروع الأضاحي بمكة المكرمة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق بعثة الأطباء البيطريين المصريين المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في الإشراف على مشروع الهدي والأضاحي لموسم حج 1447هـ / 2026م، في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار الاتفاقية، الخاصة بالإشراف البيطري من خلال أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على أعمال الهدي والأضاحي بمجازر مكة المكرمة.

ونقل الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للأطباء البيطريين أعضاء البعثة، والبالغ عددهم 212 طبيبًا بيطريًا، وتمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم بكفاءة واحترافية عالية، مستندين إلى تقنيات الفحص الحديثة والخبرات البيطرية المتقدمة التي تؤهلهم لإنجاز العمل على أكمل وجه، وضمان سلامة الأضاحي وتسهيل الإجراءات داخل المجازر الملكية.

إعداد وتأهيل الأطباء البيطريين من خلال برنامج مكثف

وأشار الاقنص إلى أنه تم إعداد وتأهيل الأطباء البيطريين، أعضاء البعثة من خلال برنامج تدريبي وفني مكثف نفذته الهيئة، عبر إدارة التدريب والتقييم، بهدف رفع كفاءة الأطباء المشاركين وتوحيد آليات العمل داخل البعثة الرسمية، لافتا إلى أن عمليات التدريب تمت من خلال المراكز التدريبية المتخصصة شملت مراكز تدريب الإسماعيلية، وسرس الليان، والمكس، وإمبابة، وبني سويف، وغيرها من مراكز التدريب المعتمدة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن البرامج التدريبية تضمنت محاضرات نظرية وعملية حول أساليب الكشف على الهدي والأضاحي، وفحص اللحوم، والاشتراطات الصحية والرقابية بالمجازر، بالإضافة إلى الضوابط الشرعية للأضاحي ومناسك الحج، بمشاركة نخبة من أساتذة كليات الطب البيطري والمتخصصين في الرقابة الصحية على اللحوم، وعدد من علماء الأزهر الشريف، إلى جانب القيادات البيطرية وأصحاب الخبرات السابقة في الإشراف على بعثات الحج.

وشدد الأقنص، على ضرورة الالتزام والانضباط وبذل أقصى درجات الجهد خلال فترة العمل بالمملكة العربية السعودية، بما يعكس الصورة المشرفة للطبيب البيطري المصري، ويؤكد ما يتمتع به أبناء الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خبرة وكفاءة وتميز مهني. ووجه رئيس الهيئة بتذليل أي عقبات أمام الأطباء البيطريين المشاركين، مع توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهمتهم الوطنية.