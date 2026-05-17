قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة
الدولار بـ 52.95 جنيه.. أسعار العُملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 17-5-2026
انطلاق بعثة الأطباء البيطريين المصريين للإشراف على مشروع الأضاحي بمكة المكرمة
أسعار ومواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية
حكم من مات غنيًا ولم يحج؟.. الإفتاء تجيب
احتجاجات مؤيدة لفلسطين .. واستنفار أمني قرب حفل «يوروفيجن» في فيينا
«قدّر الله وما شاء فعل».. شاهد رد فعل أمير عزمى مجاهد بعد خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية
«فيفا» تعلن عقد اجتماع إيجابي مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم قبل انطلاق كأس العالم 2026
خليكم في ضهره .. «الغندور» يُدعّم محمد شحاتة بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية
أكبر حاملة طائرات في العالم تعود إلى موطنها بولاية فرجينيا الأمريكية بعد مهمة استمرت سنة
«حقك تصوّت من الفرحة بس ركَّز مع فريقك» .. خالد الغندور يوجّه رسالة لجماهير الكرة المصرية
نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق بعثة الأطباء البيطريين المصريين للإشراف على مشروع الأضاحي بمكة المكرمة

انطلاق بعثة الأطباء البيطريين المصريين للإشراف على مشروع الأضاحي بمكة المكرمة
انطلاق بعثة الأطباء البيطريين المصريين للإشراف على مشروع الأضاحي بمكة المكرمة
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق بعثة الأطباء البيطريين المصريين المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في الإشراف على مشروع الهدي والأضاحي لموسم حج 1447هـ / 2026م، في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار الاتفاقية، الخاصة بالإشراف البيطري من خلال أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على أعمال الهدي والأضاحي بمجازر مكة المكرمة. 

ونقل الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للأطباء البيطريين أعضاء البعثة، والبالغ عددهم 212 طبيبًا بيطريًا، وتمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم بكفاءة واحترافية عالية، مستندين إلى تقنيات الفحص الحديثة والخبرات البيطرية المتقدمة التي تؤهلهم لإنجاز العمل على أكمل وجه، وضمان سلامة الأضاحي وتسهيل الإجراءات داخل المجازر الملكية. 

إعداد وتأهيل الأطباء البيطريين من خلال برنامج مكثف

وأشار الاقنص إلى أنه تم إعداد وتأهيل الأطباء البيطريين، أعضاء البعثة من خلال برنامج تدريبي وفني مكثف نفذته الهيئة، عبر إدارة التدريب والتقييم، بهدف رفع كفاءة الأطباء المشاركين وتوحيد آليات العمل داخل البعثة الرسمية، لافتا إلى أن عمليات التدريب تمت من خلال المراكز التدريبية المتخصصة شملت مراكز تدريب الإسماعيلية، وسرس الليان، والمكس، وإمبابة، وبني سويف، وغيرها من مراكز التدريب المعتمدة. 

وأضاف رئيس الهيئة، أن البرامج التدريبية تضمنت محاضرات نظرية وعملية حول أساليب الكشف على الهدي والأضاحي، وفحص اللحوم، والاشتراطات الصحية والرقابية بالمجازر، بالإضافة إلى الضوابط الشرعية للأضاحي ومناسك الحج، بمشاركة نخبة من أساتذة كليات الطب البيطري والمتخصصين في الرقابة الصحية على اللحوم، وعدد من علماء الأزهر الشريف، إلى جانب القيادات البيطرية وأصحاب الخبرات السابقة في الإشراف على بعثات الحج. 

وشدد الأقنص، على ضرورة الالتزام والانضباط وبذل أقصى درجات الجهد خلال فترة العمل بالمملكة العربية السعودية، بما يعكس الصورة المشرفة للطبيب البيطري المصري، ويؤكد ما يتمتع به أبناء الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خبرة وكفاءة وتميز مهني. ووجه رئيس الهيئة بتذليل أي عقبات أمام الأطباء البيطريين المشاركين، مع توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهمتهم الوطنية.

الزراعة انطلاق بعثة الأطباء البيطريين المملكة العربية السعودية موسم حج 1447هـ مكة المكرمة إعداد وتأهيل الأطباء البيطريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الزمالك

«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

رؤية الهلال في السعودية

عيد الأضحى الأربعاء أم الخميس؟.. السعودية تستطلع غدًا هلال ذي الحجة لعام 1447 هجريا

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

عيد الاضحى

موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات .. بيان عاجل من دار الإفتاء

صورة التلميذ

تعليم القاهرة تحقق في الواقعة المتداولة بشأن قيام معلم بحلق شعر تلميذ في الطابور

رؤية الهلال

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة في السعودية ومصر.. اليوم أم غدا؟

ترشيحاتنا

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

بالصور

لوك كاجوال.. هاجر أحمد تبهر متابعيها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

رانيا منصور تستعرض رشاقتها.. شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فستان لافت.. روجينا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

تكريم نخبة من نجوم الفن والإعلام في انطلاق الدورة الأولى من «Trend Awards» | شاهد

نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد