الزراعة : 497 مجزراً حكومياً تفتح أبوابها مجانا طوال أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها ومديرياتها على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات والتيسيرات للمواطنين والمزارعين والمربين طوال فترة الإجازة.

ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كافة القيادات والجهات التابعة للوزارة، بما في ذلك مديريات الزراعة وجهاز حماية الأراضي، بضرورة تكثيف المرور الميداني والمتابعة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي الفوري لأي محاولات تعد عليها وإزالتها في مهدها، إلى جانب متابعة حالة المحاصيل الزراعية الصيفية وتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين، والتعامل السريع مع أية تحديات قد تواجههم، فضلا عن استمرار أعمال حصاد وتوريد القمح وتيسير الإجراءات على الموردين.

وشدد وزير الزراعة على أهمية تفعيل غرف العمليات المركزية وربطها بالغرف الفرعية في المحافظات، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مع استمرار عمل المعامل المركزية، ومنها معامل متبقيات المبيدات والمبيدات والصحة الحيوانية، إلى جانب استمرار أنشطة الحجر الزراعي بالموانئ والمنافذ والمطارات، بما يضمن عدم تأثر منظومة الصادرات الزراعية خلال فترة العطلات، فضلا عن مواصلة العمل بمحطات إعداد التقاوي.

وكشفت الوزارة عن استعدادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري، حيث تم رفع درجة الجاهزية القصوى داخل المجازر الحكومية التي يبلغ عددها 497 مجزرا على مستوى الجمهورية، والتأكد من جاهزيتها الفنية والبيطرية لاستقبال الأضاحي، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات.



وتضمنت الاستعدادات تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المجازر، وتوفير المياه الصالحة، وصيانة المعدات، وضمان التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى تنظيم العمل بنظام النوبتجيات للأطباء البيطريين على مدار اليوم، لإجراء الفحوصات اللازمة للحيوانات قبل وبعد الذبح، بما يضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشدد الوزير على تكثيف جهود التوعية والإرشاد البيطري، بالحد من الذبح العشوائي في الشوارع، حفاظا على البيئة والصحة العامة، والتوجه إلى المجازر الحكومية، والتي تقدم خدمات ذبح الأضاحي بالمجان للمواطنين، مع ضمان الكشف على الاضاحي والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات، كذلك الكشف على اللحوم، بعد أعمال الذبيحة.

ووجه وزير الزراعة الهيئة، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، بتكثيف حملات التفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنشآت التصنيع وثلاجات الحفظ، لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، مع استمرار عمل غرف العمليات لتلقي الشكاوى ومتابعة نتائج الحملات بشكل يومي.

ودعت وزارة الزراعة المواطنين إلى شراء اللحوم من الأماكن والمنافذ الموثوق بها ، وعدم الانسياق وراء العروض غير الموثوقة أو منخفضة الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف في المقام الأول الحفاظ على صحة المواطنين وضمان توفير غذاء آمن وسليم.