قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-5-2026
حالة الطقس اليوم.. غطاء سحابي يغطي مصر وتقلبات ربيعية
حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 15 مايو 2026
عشر ذي الحجة أعظم أيام العام .. فضلها وطرق اغتنامها بالطاعات
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
من أبيدوس لـ أوروبا.. مصر تقترب من التحول إلى مركز عالمي لتصدير الكهرباء
أسعار الخراف بسوق البشارية بأسوان تبدأ من 6 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألفًا
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مايو.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: ندعم كل إجراءات الكويت لصون أمنها ومقدراتها
الرئيس الصيني لـ ترامب: التعامل غير الصحيح مع قضية تايوان قد يقود إلى صدام أو حتى مواجهة عسكرية
الرئيس الصيني: يتعين على بكين وواشنطن تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها
بدءا من اليوم.. خصومات استثنائية (50%) على مونوريل شرق النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد نجاح الفراولة المجمدة.. تحركات مصرية لزيادة الصادرات الزراعية لليابان

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  "فوميــو إيــواي" سفير اليابان بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تذليل العقبات أمام حركة الصادرات الزراعية بين البلدين.

فرص استثمارية

وخلال اللقاء، شدد وزير الزراعة على الأهمية التي توليها الدولة لدعم القطاع الخاص المصري لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وفي ظل وجود فرض استثمارية واعدة في المجال الزراعي وقيام الدولة بإنشاء مشروعات زراعية قومية مثل مشروع الدلتا الجديدة  العملاق.

ووجه "فاروق" الدعوة للشركات اليابانية لإنشاء شراكات تجارية واستثمارات مشتركة مصرية يابانية، وبذل المزيد من الجهد نحو الدفع بتحسين الميزان التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وفتح السوق الياباني للمزيد من المنتجات المصرية ذات الجودة العالمية مثل الفراولة المجمدة والعنب المصري، معربا عن تطلعه لأن تكون مصر شريكاً لليابان في تحقيق أمنها الغذائي، في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمات متلاحقة تؤثر علي حركة التبادل التجاري وسلاسل الإمداد الغذائي بشكل كبير.

وشدد وزير الزراعة، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال نقل التكنولوجيات الزراعية المتطورة وتبنى استخدام المعدات الزراعية الحديثة، والتي من شأنها تقديم العون في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه ومواجهة التغيرات المناخية والتحديات الزراعية المتمثلة في تفتيت الحيازة الزراعية وملوحة التربة وندرة المياه وتطوير نظم الري وغيرها، مع تقليل تكلفة الإنتاج علي المزارع، كما دعا إلي تسهيل التواصل بين رجال الأعمال في كلا البلدين لبحث سبل التعاون والاستثمار وعقد لقاءات مشتركة بين الجانبين لاستعراض الفرص والشراكات التجارية والتصنيعية في المجال الزراعي.

تصدير الفراولة 

من جانبه أوضح السفير السفير الياباني بالقاهرة، إن اليابان تستورد نحو 40% من أجمالي احتياجاتها من الفراولة المجمدة من مصر والتي تدخل في عدد من الصناعات الغذائية مثل الحلويات، في حين بلغ حجم صادرات مصر إلي اليابان من البصل المجفف نحو  2225 طن في عام 2025،  والبرتقال المصري نحو 2504 طن في  ذات العام، مشيرا إلى  اهتمام بلاده بوجود استثمارات لها في مصر في مجال التصنيع الزراعي والغذائي ممثلةً في شركة "الحلول الغذائية اليابانية" المقام مصنعها في المنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر.

الزراعة اليابان الفراولة الفراولة المجمدة الفراولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

دواجن بيضاء

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن بالأسواق.. ماذا حدث؟

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

شوبير

أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي من شكوى الزمالك وملف توروب

البيض البودرة

منتج جديد ينعش صادرات مصر.. أول شحنة تنطلق إلى الخارج والعوائد مفاجأة

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

جانب من الاجتماع

الاستثمار: طرح 6 محاور استراتيجية تشمل تمويلات مبتكرة ومختبرا تنظيميا للصادرات

المضبوطات

جمارك السلوم تحبط تهريب أدوية بـ19.612 مليون جنيه متجهة إلي ليبيا

بالصور

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

‏ثورة ‏BYD‏.. تقنية شحن في 5 دقائق تنهي هيمنة سيارات البنزين

BYD‏
BYD‏
BYD‏

سوت لافتة.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد