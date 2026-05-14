كارت الفلاح الذكي.. الزراعة: صرف الأسمدة للمزارعين من خلال منظومة إلكترونية جديدة

أكد خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة وفرت كميات الأسمدة في المنافذ المختلفة قبل موسم الزراعة الصيفي .

وقال خالد جاد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" أي مزارع يحدد المحصول اللي هيزرعه يحصل على الحصة الخاصة به من الأسمدة ويصرفها بشكل فوري ".



وتابع خالد جاد :" صرف الأسمدة للمزارعين يكون من خلال منظومة إلكترونية جديدة لصرف الأسمدة خلال الموسم الزراعي الصيفي 2026، تعتمد بشكل كامل على "كارت الفلاح الذكي".

وأكمل خالد جاد :" وفرنا كميات كبيرة من المخصبات والمغذيات الطبيعية لاستخدامها في المحاصيل التصديرية والأشجار ".

ولفت خالد جاد :" موسم المحاصيل الصيفية يكون قصير ونستعد له مبكرا ونطمئن المزارعين أن جميع الأسمدة متوفرة"

