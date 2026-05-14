زعيم الديمقراطيين يحذر ترامب: لا يجب المساومة على تايوان تحت أي ظرف

حذر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تقديم أي تنازلات تتعلق بـ تايون، مؤكداً أنه “يجب عدم المساومة أو التخلي عن الجزيرة تحت أي ظرف”.

وجاءت تصريحات شومر، الخميس، عقب اللقاء الذي جمع ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينج في بكين، حيث شدد شي خلال الاستقبال على أن ملف تايوان يمثل “القضية الأهم” في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر السياسي بين واشنطن وبكين بشأن مستقبل تايوان، في وقت تراقب فيه الأوساط الدولية مخرجات القمة الأميركية الصينية وانعكاساتها على الملفات الأمنية والاستراتيجية في آسيا.