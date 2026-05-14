أسامة كمال: العالم يتجه لنظام دولي جديد بعد لقاء ترامب وشي جين بينج

قال الإعلامي أسامة كمال إن طريقة استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين جاءت أقل من المعتاد على المستوى البروتوكولي، معتبرًا أن ذلك يحمل رسائل سياسية تعكس طبيعة العلاقات المعقدة بين واشنطن وبكين خلال المرحلة الحالية.

اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني

وأوضح خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه يتوقع حدوث حالة من “السلام المؤقت” عقب اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيرًا إلى أن القمة تعكس إدراك القوتين الكبيرتين أنهما تتحركان داخل عالم جديد يختلف عن النظام الدولي التقليدي الذي حكم العلاقات الدولية لسنوات طويلة.

إمكانية فتح مضيق هرمز

وأضاف أسامة كمال أن نتائج هذا التفاهم قد تمتد آثارها إلى منطقة الشرق الأوسط، متوقعًا إمكانية فتح مضيق هرمز، إلى جانب استمرار الترتيبات التي تمنع إيران من التحول إلى دولة نووية خلال الفترة الحالية، في إطار تفاهمات تهدف إلى تهدئة التوترات الإقليمية والدولية.

صناعة التاريخ من جديد

وأكد أن المرحلة المقبلة ستفرض على الدول الاعتماد على قدراتها الذاتية إذا أرادت أن تمتلك مكانًا مؤثرًا في “العالم القادم”، مشددًا على أن صناعة التاريخ من جديد تحتاج إلى قرارات صعبة وإرادة حقيقية قادرة على تحمل التحديات.

واختتم الإعلامي أسامة كمال تصريحاته بالتأكيد على أن الصين نجحت في تحقيق تقدم اقتصادي وتنموي هائل رغم ظروف وصفها بأنها شديدة الصعوبة، موضحًا أن أي دولة تسعى للوصول إلى تجربة مشابهة، عليها أن تتحمل التحديات وتسلك طريق التنمية والعمل الجاد نفسه.