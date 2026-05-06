أسامة كمال: الأمن سلعة غالية زي الدهب.. ومن غيره مفيش حياة أو استقرار

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الأمن ليس مجرد كلمة يتم ترديدها في نشرات الاخبار لكنه سلعة غالية.

وقال أسامة كمال في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، : "الأمن سلعة غالية زي الدهب لأن من غيره مفيش حياة أو استقرار".

وتابع: "الامن زي النفس مش بنحس بقيمته إلا لما بيتقطع".

وأكمل أسامة كمال: " الأمن مش رفاهية ومن غير أمان الإنسان يفضل عايش في خوف والخوف يهدم أي بناء مهما كان قويا".

ولفت كمال : "الامن بيخلي الناس تتعلم وتعلم وتبني المستقبل وتطور المجتمعات والامن بيحول الفوضى لنظام والغابة لحضارة".

وتابع : "الاقتصاد مش بيقف على الفلوس، والاقتصاد أساسه الامن ومن غير امان مفيش استثمار أو سياحة".