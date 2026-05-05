أسامة كمال : مصر منذ بدء الحرب بالشرق الأوسط تتواصل مع القادة العرب

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الرئيس السيسي يدين عدوان إيران على دولة الإمارات العربية المتحدة وشدد على ضرورة تكثيف جهود تسوية الأزمة في المنطقة.

وقال كمال في برنامجه " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" منذ 28 فبراير وحتى الآن الاتصالات بين الرئيس السيسي وقادة دول الخليج لم تتوقف ".



وتابع أسامة كمال:" مصر من الدقيقة الاولى للحرب في الشرق الاوسط كانت على خطوط تواصل مع القادة العرب وقادة الخليج ".



واكمل اسامة كمال :" من الواضح ان الحرب سوف تعود بعد الاعتداءات الإيرانية الاخيرة على ناقلة إماراتية في مضيق هرمز ".

ولفت أسامة كمال :" ترامب يعلن عن عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز لإنقاذ السفن العالقة في مضيق هرمز ".