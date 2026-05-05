صندوق النقد الدولي: تداعيات الحرب مع إيران لن تنتهي سريعاً.. والأسواق تحتاج شهوراً للتعافي

أكد صندوق النقد الدولي أن تداعيات الحرب المرتبطة بإيران على الاقتصاد العالمي لن تنتهي بشكل سريع، موضحًا أن التعامل مع آثارها سيستغرق ما بين 3 إلى 4 أشهر على الأقل، حتى في حال توقف الصراع بشكل كامل خلال الفترة الحالية.



وأوضح الصندوق أن استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة أدى إلى اضطرابات ملحوظة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما انعكس على أسعار النفط وحركة التجارة الدولية، إلى جانب زيادة حالة القلق في الأسواق المالية.



وأشار إلى أن هذه التداعيات قد تستمر في الضغط على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي عالميًا، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، مؤكدًا أن سرعة التعافي ستعتمد على تطورات المشهد السياسي ومدى قدرة المجتمع الدولي على احتواء الأزمة.

وأضافت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا أن الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب تتطلب وقتًا لإعادة التوازن للأسواق، وأن السياسات الاقتصادية يجب أن تتسم بالحذر لتجنب زيادة الضغوط التضخمية خلال المرحلة المقبلة.