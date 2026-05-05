هند الضاوي : أمريكا ورّطت أوروبا بأوكرانيا ثم تخلت عنها وردوا الصفعة لترامب في إيران

قالت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن الولايات المتحدة دفعت أوروبا للدخول في الحرب الأوكرانية ضد روسيا، قبل أن تتخلى عنها لاحقًا، ما وضعها في مواجهة غير مباشرة مع روسيا، واعتبرت ذلك "طعنة في قلب أوروبا".

وأضافت “الضاوي”، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك تفاهمات بين الولايات المتحدة وروسيا، خاصة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الحرب، وهو ما زاد من القلق داخل أوروبا.

وأوضحت أن التوتر مع إيران منح أوروبا فرصة للرد على سياسات ترامب، حيث امتنعت عن دعم أي تحرك عسكري ضد طهران، بعدما كانت في السابق تصدر بيانات رسمية ضد إيران وتمنح شرعية للتحركات الأمريكية.

وشددت الإعلامية هند الضاوي، على أن التحول يعكس تغيرًا واضحًا في الموقف الأوروبي، مؤكدة أن أوروبا "ردت الصفعة" لترامب بعدم مشاركتها في أي تصعيد عسكري ضد إيران، بعد كانت دائمًا في المراحل السابقة تعطي الشرعية لأي تحرك عسكري أمريكي ضد إيران، مضيفة: "أوروبا تعاني اقتصاديًا خلال الفترة الحالية بسبب الحروب".