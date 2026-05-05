هند الضاوي: أوروبا استسلمت لرؤية ترامب.. وغير قادرة على مواجهته

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، كشف عقب قمة سياسية أوروبية عُقدت في أرمينيا، أن قادة أوروبا استمعوا إلى تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن روته أشار إلى وجود حالة استسلام للرؤية التي يطرحها ترامب بشأن قيادة العالم، موضحًا أن أوروبا اقتنعت بأنها غير قادرة على الوقوف أمامه، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها.

التمرد الأوروبي

وأوضحت هند الضاوي أن الولايات المتحدة كانت مستفيدة من القوة الأوروبية في السابق، لكن مع تعارض المصالح، ظهر رئيس أمريكي من خلفية مختلفة يتعمد إظهار الأوروبيين في حجمهم الحقيقي، وأنهم لا يساوون شيئًا بدون أمريكا، وتابعت: "أي قوة في العالم يجب أن يكون لها دور مؤثر على الساحة الدولية، وهو ما تفتقده أوروبا حاليًا"، مشيرة إلى وجود خلافات كبيرة بين ترامب والدول الأوروبية، في ظل ما وصفته بـ"التمرد الأوروبي" وسعيهم للحصول على نصيب أكبر من النفوذ العالمي.