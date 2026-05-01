هند الضاوي : إسرائيل تراهن على الفوضى في لبنان بعد فشلها عسكريًا

قالت الإعلامية هند الضاوي إن إسرائيل تسعى في المرحلة الحالية إلى الدفع نحو اندلاع حرب أهلية في لبنان، وذلك عقب فشلها في تحقيق هدفها المعلن المتمثل في تدمير سلاح حزب الله، رغم استمرار التهديدات والعمليات العسكرية لفترة طويلة.

الدولة الديمقراطية الوحيدة

وأوضحت، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أن الخطاب الغربي على مدى عقود قدّم إسرائيل باعتبارها “الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، إلا أن الواقع يعكس وجود تمييز داخل المجتمع الإسرائيلي في عدة جوانب، ما يتناقض مع هذه الصورة.



وأضافت أن إسرائيل، بعد عجزها عن تحقيق نتائج حاسمة ضد حزب الله، تحاول تحميل المؤسسة العسكرية اللبنانية مسؤولية هذا الإخفاق، بهدف التهرب من تداعياته، مشيرة إلى أن تل أبيب تتجنب المواجهة المباشرة التي قد تكبدها خسائر كبيرة.

خوض مواجهة عسكرية

وأشارت إلى أن هذا التوجه يدفعها إلى محاولة خلق صراعات داخلية في لبنان بدلًا من خوض مواجهة عسكرية مباشرة.



محاولات إشعال الفتن

واختتمت بالتأكيد على أن لبنان لن ينزلق إلى هذا السيناريو، وأن محاولات إشعال الفتن لن تنجح، معتبرة أن من يسعون إلى نشر الفوضى في المنطقة سيواجهون عواقب سياساتهم في النهاية.