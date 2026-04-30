جيش الاحتلال ينذر سكان 8 قرى وبلدات في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان 8 قرى وبلدات في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات، إن إسرائيل تسعى عمليًا، وعلى الأقل على المستوى العسكري، إلى الإبقاء على حالة من عدم اليقين في تحركاتها داخل لبنان، بحيث لا تقتصر عملياتها على جنوب البلاد فحسب، بل تمتد إلى مناطق أخرى وفقًا لحساباتها الميدانية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية آية راضي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش الإسرائيلي يرى أن الضغوط الأمريكية عليه غير مبررة، معتبرًا أن الهدف الأساسي يتمثل في نزع سلاح «حزب الله»، مضيفا أن هذه الضغوط دفعت إلى طرح نقاشات أو حوارات مباشرة مع الجانب اللبناني بهدف محاصرة الحزب وتقليص قدراته العسكرية.

وأشار عوض إلى أن إسرائيل لا تثق بأي طرف آخر فيما يتعلق بأمنها، وترغب في أن يتولى جيشها تنفيذ هذه المهمة بنفسه، بغض النظر عن التداعيات المحتملة، حتى لو أدى ذلك إلى اندلاع صراع داخلي في لبنان أو تفاقم أزماته الاقتصادية.



