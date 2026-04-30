تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

حذر المعهد القومي للأورام من انتشار مفاهيم مغلوطة وخطيرة خلال الفترة الأخيرة، تتعلق بطرق علاج مرض السرطان، مؤكدًا أن الاعتماد على معلومات غير علمية قد يهدد حياة المرضى.

وأوضح المعهد أن بعض الشائعات المنتشرة، مثل الاعتماد على الأعشاب كعلاج أساسي، أو اتباع أنظمة غذائية قاسية بديلًا للعلاج الطبي، تمثل خطرًا حقيقيًا، خاصة مع الترويج لفكرة منع بعض الأطعمة المفيدة باعتبارها جزءًا من العلاج.

وأكد أن الحقيقة العلمية تختلف تمامًا، حيث أن:

الأكل الصحي يساهم في دعم الجسم وتحسين حالته العامة، لكنه لا يُعد بديلًا عن العلاج الطبي.

علاج السرطان يعتمد على خطة متكاملة تشمل العلاج الدوائي، والجراحي، والإشعاعي، والمناعي.

كل حالة مرضية لها بروتوكول علاجي خاص يتم تحديده تحت إشراف فريق طبي متخصص.

وشدد المعهد على أن تأخير تلقي العلاج الصحيح بسبب الانسياق وراء معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى تراجع فرص الشفاء بشكل كبير.

واختتم رسالته بالتأكيد على أهمية الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، والتواصل المستمر مع الفريق الطبي، مشيرًا إلى أن طريق العلاج قد يكون صعبًا، لكنه يظل الطريق الحقيقي نحو التعافي.

رسالة لكل مريض وأسرته: التوعية تنقذ حياة… والعلاج الصحيح يبدأ بالمعلومة الصحيحة.