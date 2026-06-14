محمد ثروت: لو كنت مكان حسام حسن هقفل تليفوني.. والإعلامي أحمد موسى يستحق حراسة مرمى المنتخب

تحدث الفنان محمد ثروت عن كواليس برنامجه الجديد المرتبط بأجواء كأس العالم 2026، كما استعاد ذكرياته الفنية مع كبار نجوم الفن المصري، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام والفنان الراحل سمير غانم، مؤكدًا أن العمل مع هذه القامات الفنية كان من أهم المحطات في مسيرته.

تجاربه الفنية والعلاقات

وخلال حواره، مزج ثروت بين الكوميديا والحديث الجاد، متناولًا رؤيته لمباراة مصر وبلجيكا المرتقبة، إلى جانب الحديث عن تجاربه الفنية والعلاقات التي صنعت جزءًا مهمًا من مشواره في عالم التمثيل.

محتوى قريب من الشارع المصري

وأوضح محمد ثروت خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن فكرة البرنامج الذي يقدمه مع الفنان عمرو رمزي جاءت بهدف تقديم محتوى قريب من الشارع المصري، يجمع بين الترفيه وأجواء كرة القدم بطريقة خفيفة ومختلفة.

بطولة كأس العالم

وأشار إلى أن هناك انسجامًا كبيرًا يجمعه بـ عمرو رمزي، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، وهو ما ساعد على توقعه خروج الفكرة بشكل مميز يواكب أجواء بطولة كأس العالم ويجذب الجمهور.

الانتقادات والآراء المتباينة

وفي إطار حديثه عن المنتخب الوطني، أطلق ثروت تعليقًا ساخرًا حول الضغوط التي يتعرض لها المدير الفني حسام حسن، قائلًا إنه لو كان في موقعه لأغلق هاتفه تمامًا؛ لتجنب سيل الانتقادات والآراء المتباينة، مضيفًا- بروح فكاهية- أن الإعلامي أحمد شوبير يستحق حراسة المرمى حاليًا.

أهم رموز الفن العربي

وعلى الصعيد الفني، استعاد “ثروت” ذكرياته مع الفنان الكبير عادل إمام خلال مشاركته في مسلسل "مأمون وشركاه"، مؤكدًا أنه شعر بمزيج من السعادة والرهبة عند الوقوف أمام أحد أهم رموز الفن العربي، واصفًا التجربة بأنها من اللحظات التي لا يمكن أن تُمحى من الذاكرة.

منح الفرص للفنانين

وأضاف أن عادل إمام يتميز بدرجة كبيرة من الالتزام بالنص الفني، ولا يعتمد كثيرًا على الارتجال، معتبرًا أن هذه السمة تمثل مدرسة فنية خاصة أسهمت في نجاحه على مدار عقود طويلة.

كما أشار إلى أن الزعيم كان دائم الدعم للمواهب الشابة، وحرص على منح الفرص للفنانين المتميزين.

كما تحدث ثروت عن علاقته بالفنان الراحل سمير غانم، موضحًا أنه شارك معه في أحد الأعمال المسرحية تحت إدارة المخرج أحمد الإبياري دون الحصول على أجر.

ولفت إلى أن اللقاء الأول بينهما كان مليئًا بالود وخفة الظل، وأن سمير غانم احتضنه فنيًا وإنسانيًا منذ اللحظات الأولى، وهو ما ترك أثرًا كبيرًا في نفسه طوال مسيرته الفنية.