أحمد موسى: استعدادات مكثفة قبل مواجهة بلجيكا.. وثقة في منتخبنا قبل اللقاء

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المنتخب الوطني يدخل مرحلة مهمة من الاستعدادات قبل مواجهة بلجيكا، في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، مشددًا على حالة الثقة الكبيرة في لاعبي المنتخب وقدرتهم على تقديم أداء قوي في اللقاء المرتقب.

تجهيزات مكثفة قبل المباراة

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الأيام الحالية تشهد تجهيزات مكثفة قبل المباراة، معربًا عن تفاؤله بقدرة المنتخب على الظهور بشكل مشرف أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية في البطولة.

مستويات فنية مرتفعة

وأشار إلى أن مباريات المونديال حتى الآن تشهد مستويات فنية مرتفعة، موضحًا أن المنتخب المغربي قدم أداءً مميزًا أمام البرازيل ونجح في فرض نفسه خلال اللقاء، كما لفت إلى تعادل المنتخب القطري أمام نظيره السويسري في مباراة قوية عكست قوة المنافسة في البطولة.

محتوى ترفيهي وكوميدي

وأضاف أن هناك برنامجًا خاصًا يحمل اسم "قبل الماتش" يقدمه كل من محمد ثروت وعمرو رمزي في تمام الساعة السابعة مساءً، بهدف تقديم محتوى ترفيهي وكوميدي حول أجواء كأس العالم، على أن يستمر البرنامج طوال فترة البطولة.

الشخصيات العامة والفنية

وأوضح أن البرنامج سيستضيف عددًا من الشخصيات العامة والفنية والرياضية، من بينهم النائب محمد أبو العينين والإعلامية إلهام أبو الفتح والدكتور محمد خضر، في إطار تغطية تفاعلية لأحداث المونديال ودعم المنتخب الوطني قبل مبارياته.

انطلاق مباراة مصر وبلجيكا

كما أشار إلى أن الحلقة ستشهد مشاركة 6 ضيوف قبل انطلاق مباراة مصر وبلجيكا، إلى جانب التواصل مع مراسل القناة في بروكسل مجدي يوسف لنقل أجواء ما قبل اللقاء من أرض الحدث.

المباراة الأولى في مشوار المنتخب

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أهمية المباراة الأولى في مشوار المنتخب بالمونديال، مؤكدًا أن الجماهير تترقب أداءً قويًا من اللاعبين أمام أحد أقوى منتخبات العالم، معولًا على خبراتهم وروحهم القتالية لتحقيق نتيجة إيجابية.