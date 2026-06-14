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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: المغرب أذهلت العالم أمام البرازيل.. ومصر تملك فرصة قوية قبل مواجهة بلجيكا

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالأداء اللافت الذي قدمه المنتخب المغربي أمام البرازيل في منافسات كأس العالم، مؤكدًا أن "أسود الأطلس" قدموا واحدة من أفضل مبارياتهم ونجحوا في فرض أسلوبهم أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

 الكرة العربية والإفريقية

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن المنتخب المغربي قدم عرضًا كرويًا مميزًا عكس التطور الكبير الذي وصلت إليه الكرة العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن الفريق البرازيلي نجا من خسارة كانت قريبة في ظل الأداء القوي الذي ظهر به لاعبو المغرب طوال اللقاء.

أبرز نجوم المباراة

وسلط الضوء على تألق اللاعب أيوب وعدي، مؤكدًا أنه كان أحد أبرز نجوم المباراة بعدما لفت الأنظار بمهاراته وأدائه المميز، موضحًا أن اللاعب وُلد ونشأ في فرنسا، لكنه فضل تمثيل منتخب المغرب على حساب المنتخب الفرنسي، في خطوة تعكس ارتباطه ببلده الأم.

حديث الجماهير ووسائل الإعلام

وأضاف أن اللاعب المغربي خطف الأضواء خلال المباراة وأصبح حديث الجماهير ووسائل الإعلام، بعدما قدم مستويات مبهرة جعلته من أبرز الأسماء في المواجهة، متفوقًا على عدد من النجوم العالميين الذين شاركوا في اللقاء.

التعادل في اللحظات الأخيرة

كما أشار موسى إلى أن المنتخب القطري نجح بدوره في تحقيق نتيجة إيجابية بعد إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة، معتبرًا أن النتيجة جاءت بمثابة فوز معنوي أسعد الجماهير ومنحت الفريق دفعة قوية.

 المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا

وفيما يتعلق بمنتخب مصر، أكد موسى أن "الفراعنة" يمتلكون حظوظًا جيدة قبل المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية جيدة، وأن الاستعدادات تسير بشكل منظم قبل المباراة المهمة.

اهتمام جماهيري كبير

وأوضح أن بعثة المنتخب المصري تحظى بإجراءات أمنية مشددة في مدينة سياتل الأمريكية، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمنتخب الوطني، خاصة من الجاليات العربية والمصرية المتواجدة هناك.

ظهور المنتخب المصري

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أهمية ظهور المنتخب المصري بروح قتالية وأداء قوي أمام بلجيكا، معولًا على خبرات النجوم الكبار وفي مقدمتهم محمد صلاح، الذي يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع باعتباره أحد أبرز نجوم البطولة.

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