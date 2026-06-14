حكاية تانية.. أحمد موسى يعلن تقديم محتوى جديد عن كأس العالم | بث مباشر

كشف الإعلامي أحمد موسى عن انطلاق برنامج جديد بالتزامن مع منافسات كأس العالم، مؤكدًا أنه سيقدم محتوى مختلفًا يجمع بين الرياضة والكوميديا في إطار ترفيهي مميز.

تجربة مختلفة للجمهور

وأعلن موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن البرنامج سيبدأ غدًا في تمام الساعة 7 مساءً، قبل إذاعة برنامجه، مشيرًا إلى أن الفنانين محمد ثروت وعمر رمزي سيقدمان تجربة مختلفة للجمهور خلال فترة البطولة.

الأجواء المصاحبة للبطولة

وأوضح أن البرنامج سيستمر طوال أيام كأس العالم، وسيعتمد على تناول الأحداث الرياضية والأجواء المصاحبة للبطولة بأسلوب غير تقليدي يمزج بين التحليل والكوميديا، بما يجعله مختلفًا عن البرامج الرياضية المعتادة.

وأكد موسى أن محمد ثروت وعمر رمزي من النجوم المحبوبين لدى الجمهور، ويتمتعان بحضور فني مميز، لافتًا إلى أن البرنامج سيقدم محتوى ترفيهيًا يتناسب مع أجواء البطولة ويمنح المشاهدين تجربة مشاهدة مختلفة.

إضافة مميزة للخريطة البرامجية

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجمهور سيكون على موعد مع "حكاية تانية" خلال كأس العالم، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد يمثل إضافة مميزة للخريطة البرامجية المصاحبة للحدث الرياضي العالمي.