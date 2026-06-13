أحمد موسى: الوزراء موجودون في الشارع لمتابعة جودة حياة المواطن

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن كل الوزراء اليوم موجودون في الشارع لمتابعة جودة حياة المواطن، في يوم المفترض أنه إجازة للحكومة.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن كامل الوزير وزير النقل في أسوان والأقصر لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية في جنوب الصعيد وتفقد محور دراو وغيره من المشروعات.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء كان في البحيرة مع وزيرة التنمية المحلية ومحافظ البحيرة وأجرى جولة موسعة تفقد خلالها العديد من المشروعات.

وأوضح أن وزير الكهرباء موجود في محطة الطاقة الشمسية في أسوان لمتابعة تنفيذ الأعمال التي تتم ومتابعة الملفات الخاصة بقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الدكتور هاني سويلم في الإسكندرية تفقد محطات الري وتابع محطات الرفع ومعدل استهلاك المياه والترع وكل المشروعات الخاصة بالوزارة.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، حديثه بالتأكيد على أن وزير الصحة كان متواجد مع بعض قيادات الوزارة في المنيا لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة التي تتميز بأنها كبيرة في عدد السكان.

