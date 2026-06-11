أحمد موسى: ثقتي كبيرة في أبطال منتخب مصر أمام بلجيكا.. العاصفة الكروية قادمة من أرض النيل

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن ثقته الكبيرة في قدرة منتخب مصر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026.

وكتب احمد موسى عبر حسابه على منصة «إكس»: «ثقة في الله وثقة في أبطال ورجال منتخب مصر الوطني بدفاعهم عن أغلى اسم في الوجود.. مصر العظيمة، سنفوز بإذن الله على بلجيكا في مباراة افتتاح مجموعة منتخب مصر في كأس العالم».

وأضاف: «وليه لا؟ منتخب بلجيكا عليهم الخوف من منتخب مصر لما يمتلكه من نجوم عالميين وجهاز فني محترم بقيادة الكابتن حسام حسن».

وتابع: «منتخب بلجيكا احذروا العاصفة الكروية القادمة إليكم من أرض النيل من بلدي المحروسة، منتخب مصر قادم بقوة ولا يخشى بلجيكا ولا أي منتخب.. بسم الله توكلنا على الله».

مصر وبلجيكا

ويستعد منتخب مصر لكرة القدم لمواجهة منتخب بلجيكا لكرة القدم في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

