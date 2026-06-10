أحمد موسى: الدولة تضمن استدامة أموال المعاشات لعقود مقبلة وتواصل تطوير منظومة التأمينات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ملف المعاشات يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق أصحاب المعاشات وضمان استدامة الموارد المالية المخصصة لهم على المدى الطويل.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف تأمين أموال المعاشات والحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الخطط الحالية تضع في اعتبارها ضمان الاستدامة المالية للمنظومة خلال العقود المقبلة، بما يصل إلى نحو 50 عامًا.

وأشار إلى أن قيمة أقساط المعاشات شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت من 227 مليار جنيه إلى 238.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس التطورات التي تشهدها منظومة التأمينات الاجتماعية والإجراءات المالية التي يتم تنفيذها لدعم استقرارها وتعزيز كفاءتها.

وأضاف أن الدولة نجحت في بناء منظومة متكاملة لحوكمة أموال التأمينات والمعاشات، تعتمد على أسس واضحة من الشفافية والانضباط المالي، بما يضمن حسن إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب تأمين صرف المستحقات المالية للمستفيدين بانتظام ودون أي معوقات.

وشدد موسى على أن الحكومة تواصل تنفيذ خطط تطوير قطاع التأمينات والمعاشات باعتباره أحد الملفات الاجتماعية المهمة التي تمس ملايين المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في توفير مظلة حماية مالية آمنة لأصحاب المعاشات وأسرهم، مع الحفاظ على استقرار المنظومة وقدرتها على تلبية الالتزامات المستقبلية بكفاءة واستدامة.