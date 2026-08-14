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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الكتاب يجمع أبناء الصعيد.. إقبال متزايد على معرض التنسيقية بسوهاج

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
محمد الشعراوي

واصل معرض تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للكتاب، بالتعاون مع "عصير الكتب"، فعالياته اليوم، وسط إقبال جماهيري متزايد من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، في مشهد يعكس تنامي الاهتمام بالكتاب والثقافة والحرص على اقتناء المعرفة.

وتولي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اهتمامًا كبيرًا بنشر الوعي والثقافة، ودعم الفعاليات والأنشطة الثقافية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي ونشر ثقافة القراءة، انطلاقًا من أهمية الاستثمار في الإنسان وبناء مجتمع أكثر وعيًا ومعرفة.

 إقبال متزايد على معرض التنسيقية بسوهاج

ويواصل المعرض استقبال زواره يوميًا، من خلال مجموعة متنوعة من الإصدارات التي تغطي مختلف مجالات المعرفة، إلى جانب برنامج ثقافي وفكري متكامل، بما يسهم في تشجيع القراءة وتوسيع آفاق المعرفة، ويقدم نموذجًا للتعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعصير الكتب في تنظيم فعاليات ثقافية تلبي تطلعات أبناء الصعيد.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شباب الأحزاب والسياسيين عصير الكتب محافظة سوهاج

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