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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رقم صادم.. كم بلغ ثمن خاتم زفاف جورجينا من كريستيانو رونالدو؟

جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو
أحمد أيمن

تحولت قصة ارتباط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وشريكته جورجينا رودريجيز إلى حديث واسع خلال الأيام الأخيرة، بعد انتقال علاقتهما إلى مرحلة الزواج، عقب سنوات من الظهور المشترك أمام الجمهور ووسائل الإعلام.

وأقيم حفل زفاف الثنائي في مدينة كاشكايش البرتغالية بعد نحو عام من إعلان رونالدو تقدمه لطلب يد جورجينا، لتتوج قصة ارتباط استمرت لسنوات.

خاتم جورجينا يخطف الأضواء

رغم الاهتمام بتفاصيل حفل الزفاف، فإن قطعة مجوهرات واحدة كانت الأكثر إثارة للجدل، بعدما سلطت وسائل إعلام ومؤسسات متخصصة في عالم المجوهرات الضوء على خاتم الزواج الذي قدمه رونالدو إلى جورجينا.

وكانت جورجينا قد كشفت عن خطوبتها في أغسطس 2025 من خلال حسابها على «إنستغرام»، ونشرت صورة ليدها وهي ترتدي خاتمًا مرصعًا بالألماس، معلنة موافقتها على الارتباط بنجم كرة القدم البرتغالي.

50 قيراطًا.. والسعر بالملايين

بحسب تقديرات نقلتها مجلة «فوربس» وخبير في دار «هيريتج أوكشنز»، فإن وزن الخاتم قد يصل إلى نحو 50 قيراطًا، بينما تتجاوز قيمته التقديرية 3 ملايين دولار.

لكن الرقم لم يكن محسومًا بصورة نهائية، إذ ظهرت تقديرات أخرى تشير إلى أن حجر الألماس الرئيسي قد يكون بوزن يتراوح حول 30 قيراطًا، بينما قدرت مصادر أخرى قيمة الخاتم بين مليوني و4 ملايين دولار، وفقًا لعوامل عديدة، أبرزها نقاء الألماس ولونه وجودة قطعه.

لم تتوقف التقديرات عند هذا الحد، إذ أشارت آنا وايتينج، المديرة العامة لدار المجوهرات الأسترالية «كوشلا وايتينج»، إلى أن وزن الحجر قد يكون أكثر من 25 قيراطًا.

ويكشف اختلاف التقديرات عن صعوبة تحديد القيمة الحقيقية للخاتم اعتمادًا على الصور وحدها، خاصة أن سعر الأحجار الكريمة الضخمة يتأثر بدرجة نقائها ولونها وطريقة قطعها، إلى جانب ندرة الحجر وجودته.

اتفاق مالي بين جورجينا ورونالدو

كشفت صحيفة Jornal de Notícias البرتغالية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالوضع المالي والقانوني بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريجيز، بالتزامن مع زواجهما.

وبحسب الصحيفة، فإن رونالدو وجورجينا وقّعا اتفاقًا ينص على فصل الممتلكات، بما يعني أن ممتلكات كل طرف تظل مملوكة له بشكل مستقل، سواء تلك التي كانت بحوزته قبل الزواج أو التي اكتسبها بصورة فردية بعده.

وأوضحت الصحيفة أن وثيقة الزواج المدني التي اطلعت عليها تكشف أن الثنائي اختار نظام فصل الممتلكات، وهو ما يحدد بصورة واضحة الوضع القانوني لأصول كل منهما في حال حدوث انفصال مستقبلًا.

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