رعاية بورسعيد الصحية: آليات جديدة لتيسير إجراءات علاج مرضى الأورام

عقد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تسهيل الإجراءات وسرعة إصدار الموافقات الخاصة بمرضى الأورام.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالتيسير على المرضى وتذليل كافة العقبات أمامهم

مدير رعاية بورسعيد الصحية يبحث آليات تيسير إجراءات علاج مرضى الأورام

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة نهى الدغيدي، نائب مدير الفرع، والدكتورة سارة كراوية، مدير المكتب الفني، إلى جانب مدراء إدارات الرعاية الثانوية والثالثية، وإدارة الموافقات المسبقة، وإدارة الإمداد، واللجان العلاجية .

واستهدف الاجتماع وضع منظومة عمل أكثر مرونة تُسهم في اختصار الدورة المستندية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمرضى الأورام فورًا، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بأعلى مستويات الجودة وفي أسرع وقت ممكن، مراعاةً لطبيعة الحالات الحرجة ولرفع العبء عن كاهل المرضى وذويهم.

وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوي في ختام الاجتماع أن صحة المواطن وتيسير رحلة علاجه تأتي على رأس أولويات الهيئة

وشدد رئيس رعاية بورسعيد الصحية على المتابعة الدورية والميدانية لضمان تطبيق القواعد الجديدة بدقة، وتسهيل حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل على أفضل خدمة طبية دون أي إبطاء.