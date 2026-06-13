أحمد موسى عن جولات مدبولي : المشروعات القومية تستهدف خدمة المواطن وتحسين جودة الحياة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في محافظة البحيرة في غاية الأهمية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء تفقد 10 مواقع في محافظة البحيرة ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء اطمأن على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :" رئيس الوزراء حريص على إجراء حوارات مفتوحة من المواطنين للتعرف على مدى رضاهم بالمشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" المشروعات القومية تستهدف خدمة المواطن وتحسين جودة الحياة ".

