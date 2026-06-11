أخبار التوك شو| الرئيس السيسي لدول حوض النيل: كل ما تريده مصر الالتزام بمبادئ القانون الدولى.. أحمد موسى: البنك الدولي وثّق منظومة المعاشات الجديدة

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي لدول حوض النيل: كل ما تريده مصر الالتزام بمبادئ القانون الدولى وتحقيق المنفعة المشتركة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى كافة الدول الشقيقة في حوض النيل، قائلا:" اسمحوا لى فى هذا الصدد؛ أن أغتنم هذه المناسبة، لتوجيه رسالة صادقة لشعوب كافة الدول الشقيقة فى حوض النيل مفادها؛ "أن كل ما تريده مصر، هو الالتزام بمبادئ القانون الدولى وحسن الجوار، وتحقيق المنفعة المشتركة لجميع شعوب حوض النيل، وتفادى الإضرار بأى طرف، والعمل معا لتعظيم الفوائد والإدارة المستدامة لموارد نهرنا.. مصدر الحياة لنا جميعا".

أحمد موسى: البنك الدولي وثّق منظومة المعاشات الجديدة واعتبرها تجربة ملهمة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن البنك الدولي وثّق منظومة التأمينات والمعاشات الجديدة في مصر منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن هذا التوثيق يعكس حجم التطوير الذي شهدته المنظومة خلال السنوات الأخيرة.

الخارجية: قمة منتصف العام تبحث القضايا الأفريقية وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن هناك مشاورات مكثفة تُجرى حاليًا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن المواعيد المقترحة لعقد القمة الأفريقية المقبلة، تمهيدًا للتوافق على الموعد النهائي لانعقادها.

رئيس الكونغو: نسعى لتعزيز التعاون مع مصر لخدمة مصالح القارة الأفريقية | فيديو

أكد الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، أنه نضطلع إلى تعزيز التعاون مع مصر في إطار رؤية مشتركة تجاه مختلف القضايا الأفريقية، مشددًا على أهمية توظيف موارد القارة بما يخدم شعوبها ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.

اتحاد منتجي الدواجن: زيادة إنتاج البيض بنسبة 30% وراء تراجع الأسعار | فيديو

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنّ تراجع أسعار البيض والدواجن يرجع بالأساس إلى طبيعة هذه السلع التي تخضع بشكل مباشر لآليات العرض والطلب، موضحاً أن "السلع اللي ملهاش عمر أو السلع الطازجة، أو الدواجن بنسميها الدواجن الحية والبيض بنسميه البيض الطازج، دي سلع بيتم تداولها يوم بيوم، وجبة بوجبة، وفقاً لآليات العرض والطلب".

وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الثقة ويفتح الباب لزيادة الإنتاجط

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار الأجانب في قطاع البترول والغاز بشكل كامل يمثل أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعهداتها تجاه شركائها.



محمد سلمان: الكهرباء مش هتقطع بالليل حتى لو العداد خلص رصيد | فيديو

قال الدكتور محمد سلمان رئيس قطاع المراقبة المركزية بالشركة القابضة لكهرباء مصر سابقا إن العدادات مسبقة الدفع لا تقوم بفصل التيار الكهربائي خلال فترات الليل أو الإجازات الرسمية حتى في حالة انتهاء الرصيد موضحا أن المواطن يستطيع إعادة شحن الكارت واسترجاع الكهرباء بشكل طبيعي بعد عودة التيار.

نورهان: لم أصرّح بالتبرع بالأعضاء.. وأتمنى التقرب إلى الله وارتداء الحجاب

أكدت الفنانة نورهان أنها لم تُصرّح في أي وقت بأنها تنوي التبرع بأعضائها، موضحة أن ما تم تداوله في هذا الشأن عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح ويُعد تحريفًا لتصريحاتها.

ترامب: أمنح إيران مهلة يومين من أجل التوصل إلى اتفاق

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه يمنح إيران مهلة يومين من أجل التوصل إلى اتفاق، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



الجاني مش مختل.. زوجة الدكتور لطفي مرعي تروي اللحظات الأخيرة في حياته

أكدت زوجة الدكتور الجامعي لطفي مرعي، والذي لقي مصرعه على يد شاب داخل منزله بمحافظة المنوفية، أن زوجها كان معروفًا بين أهالي القرية بحسن السمعة والمساعدة الدائمة للجميع دون تأخير أو اعتراض.