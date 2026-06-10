الجاني مش مختل.. زوجة الدكتور لطفي مرعي تروي اللحظات الأخيرة في حياته

أكدت زوجة الدكتور الجامعي لطفي مرعي، والذي لقي مصرعه على يد شاب داخل منزله بمحافظة المنوفية، أن زوجها كان معروفًا بين أهالي القرية بحسن السمعة والمساعدة الدائمة للجميع دون تأخير أو اعتراض.

وقالت خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل عبر فضائية ”صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن العديد من الأهالي كانوا يلجأون إليه لحل مشكلاتهم، مشيرة إلى أنه “لم يتأخر يومًا عن مساعدة أي شخص كان يطلب منه العون”.

وأضافت أن يوم الحادث كان يومًا عاديًا بالنسبة له، حيث بدأه بصلاة الفجر، ثم قام بحل مشكلة لأحد أهالي القرية قبل أن يعود إلى منزله مرة أخرى.

وأوضحت أن زوجها لم تكن له أي عداوات أو مشكلات مع أحد داخل القرية، مشيرة إلى أنه فور عودته إلى المنزل تعرّض للطعن على يد الجاني، ما دفعها إلى الاستغاثة بالأهالي المتواجدين لمحاولة إنقاذه.

توقيع أقصى عقوبة

وطالبت بالقصاص العادل، مؤكدة أن الجاني “ليس مختلًا”، داعية إلى توقيع أقصى عقوبة عليه ومحاسبته قانونيًا.