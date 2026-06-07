في مشهد خيمت عليه مشاعر الحزن والأسى، ودعت قرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية أحد أبنائها المعروفين بأعمال الخير والعطاء، بعدما لقي مصرعه في واقعة مأساوية أثناء محاولته التدخل لإنهاء خلاف عائلي واحتواء أزمة بين شاب ووالدته.

صرخات ودموع في وداع رجل الخير.. ماذا حدث للدكتور لطفي مرعي قبل مقتله داخل قريته بالمنوفية؟

شيع العشرات من أهالي قرية بمم بمركز تلا في محافظة المنوفية جثمان الدكتور لطفي مرعي، الأستاذ بكلية البترول والتعدين بجامعة السويس، إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على أهالي القرية، عقب مقتله إثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض على يد أحد شباب القرية.

مشهد جنائزي مهيب

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الفقيد من مسجد زين الافتخار بالقرية، قبل أن يرافقوا الجثمان إلى مقابر الأسرة، فيما علت أصوات البكاء والصراخ بين سيدات القرية اللاتي حرصن على توديعه في مشهد مؤثر.

صرخات ودموع في وداع رجل الخير.. ماذا حدث للدكتور لطفي مرعي قبل مقتله داخل قريته بالمنوفية؟

تدخل في محاولة للصلح فعاد جثة هامدة

وبحسب روايات الأهالي، فإن الدكتور لطفي مرعي تدخل في محاولة للصلح واحتواء خلاف نشب بين أحد شباب القرية ووالدته، إلا أن الأمور تطورت بشكل مأساوي، حيث تعرض لطعنات نافذة بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

صرخات ودموع في وداع رجل الخير.. ماذا حدث للدكتور لطفي مرعي قبل مقتله داخل قريته بالمنوفية؟

وأكد عدد من أبناء القرية أن الفقيد كان يتمتع بسيرة طيبة بين الجميع، وعُرف بمساهماته المستمرة في الأعمال الخيرية، إذ كان مسؤولًا عن بيت المال بالقرية، وشارك على مدار سنوات في دعم الأرامل والمطلقات والأيتام، كما ساهم في تجهيز العديد من الفتيات المقبلات على الزواج.

صرخات ودموع في وداع رجل الخير.. ماذا حدث للدكتور لطفي مرعي قبل مقتله داخل قريته بالمنوفية؟

مثالًا للصبر والاحتساب

وأشار الأهالي إلى أن الدكتور لطفي مرعي كان مثالًا للصبر والاحتساب، خاصة بعد وفاة نجله الأكبر والوحيد محمد قبل سنوات، مؤكدين أنه ظل حريصًا على خدمة أبناء قريته ومساعدة المحتاجين رغم ما مر به من ظروف صعبة.

تفاصيل مقتل دكتور جامعي بالمنوفية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة تلا يفيد بمصرع دكتور جامعي داخل إحدى قرى المركز إثر تعرضه لاعتداء.

صرخات ودموع في وداع رجل الخير.. ماذا حدث للدكتور لطفي مرعي قبل مقتله داخل قريته بالمنوفية؟

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث كشفت التحريات الأولية عن مصرع الدكتور لطفي مرعي متأثرًا بإصاباته بعد تعرضه للطعن على يد شاب من أبناء القرية، وفشلت محاولات إنقاذه داخل المستشفى، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.

صرخات ودموع في وداع رجل الخير.. ماذا حدث للدكتور لطفي مرعي قبل مقتله داخل قريته بالمنوفية؟

الشاب حاول إنهاء حياته بعد الواقعة

وكشفت المعلومات الأولية أيضًا أن الشاب المتهم أقدم عقب الواقعة على طعن نفسه في محاولة لإنهاء حياته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.