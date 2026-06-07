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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يفاجئ عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة طنبدى الحديثة

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

 فاجأ صباح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك لليوم الثاني على التوالي، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب في أجواء من الهدوء والانضباط.

تفقد محافظ المنوفية لجان الامتحانات بمدرسة طنبدى الحديثة بشبين الكوم ، والتي تضم 20 لجنة بـ395  طالب وطالبة ، للوقوف على مستوى الانضباط داخل اللجان ، وأثناء تفقده وجه محافظ المنوفية مدير مديرية التربية والتعليم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير بدائل بشكل عاجل لعدد من المتغيبين من الملاحظين والمراقبين لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات وعدم تأثر اللجان بالغياب.

 تبين غياب عدد 6 ملاحظين و2 مراقب  ،هذا ويؤدون طلاب الشهادة الإعدادية إمتحان مادتي الجبر والحاسب الآلي في يومهم الثاني لأعمال الامتحانات.

وشدد محافظ المنوفية علي ضرورة المتابعة اليومية لسير الامتحانات والرصد الفوري لأية معوقات بما لا يعرقل المنظومة التعليمية طوال فترة انعقاد الامتحانات ، والربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

كما فاجأ محافظ المنوفية ، مقر الإدارة الفنية للمركبات التابع لديوان عام المحافظة ، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من كفاءة المركبات وأعمال الصيانة اللازمة لتأدية المهام المطلوبة ، واطلع بنفسه على آلية عمل منظومة الوقود والتي تضمنت خطوط السير  ومعدلات الاستهلاك وتغذية كروت شحن المركبات وأعمال الصيانة ، موجهاً الادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمراجعة الحالة العامة والكفاءة التشغيلية  للمركبات لبيان المعطل منها لسرعة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة ودخولها الخدمة بما يعزز من كفاءة وحجم الأداء.

محافظة المنوفية المنوفية امتحانات الشهادة الإعدادية جولة

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