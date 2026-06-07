خرج يجيب سحور رجع جثة.. اليوم أولي جلسات محاكمة قاتل الشاب يوسف بالمنوفية

تبدأ اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل شاب يدعي يوسف شاهين بمحكمة شبين الكوم وذلك عقب مقتله في شهر رمضان الماضي علي يد آخر بقرية شنوان بمركز شبين الكوم.

وحضرت والدة المجني عليه مصطحبة طفلته الصغيرة ونجله الرضيع يوسف الذي ولد بعد قتل والده ب 20 يوما.

وطالبت الأم بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم وإعدامه كما قتل ابنها اثناء توجهه لإحضار السحور وحرمانه من أطفاله.

تعود تفاصيل الواقعة إلي رمضان الماضي عندما لقي شاب مصرعه علي يد آخر بطعنة نافذة في القلب.

تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا بمقتل الشاب يوسف شاهين سائق توك 21 عاما عقب مشادة كلامية مع شاب اخر قام علي إثرها بطعنه بمطواة في القلب مما أدي إلى وفاته في الحال.

وقال شقيق المتوفي، أن شقيقه يوسف كان يعمل سائق توك توك ومات غدرا علي يد شاب سيء السمعة في القرية معروف عنه أنه يفتعل المشاكل وسبق وقام بإصابة شباب من القرية.

وقالت زوجته، أن زوجها خرج بعد الإفطار ليجلس على القهوة مع أصدقائه وذهب ليحضر السحور وبعد ذلك عرف الجميع الخبر بمقتله .

وطالبت الزوجة بحق زوجها الذي قتل غدرا علي يد شاب معروف عنه الأخلاق السيئة في القرية وإعدامه كما فعل مع زوجها الذي كان ينتظر طفلا ولد بعد وفاته.